ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δηλώσεις του Σλοτ μετά το νέο κάζο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι δηλώσεις του Σλοτ μετά το νέο κάζο!

Ο Άρνε Σλοτ ανέλαβε πλήρως την ευθύνη της νέας βαριάς ήττας που υπέστη η Λίβερπουλ στη φετινή σεζόν.

Ο Άρνε Σλοτ δεν κρύφτηκε, αλλά ούτε και αποποιήθηκε των ευθυνών του μετά την σοκαριστική εντός έδρας ήττα της Λίβερπουλ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με σκορ 3-0 για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Εμφανώς προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα, ο Ολλανδός τεχνικός των «reds» ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του τη φετινή σεζόν, φτάνοντας τις έξι ήττες στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Παράλληλα, δήλωσε πως ενώ υπάρχουν ποιοτική παίκτες στο ρόστερ, εκείνος, δεν έχει βρει ακόμη τον τρόπο να τους αξιοποιήσει καταλλήλως.

«Αν τα πράγματα πάνε καλά ή άσχημα, είναι πάντα δική μου ευθύνη. Προσπάθησα να διορθώσω μερικά πράγματα που δεν λειτούργησαν πραγματικά. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες. Είναι δουλειά μου να τους αξιοποιώ στο έπακρο. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι δική μου ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δώρο» της Νιούκαστλ σε Άρσεναλ - Ο Μπαρνς υπέγραψε την ήττα της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα της ΑΕΚ από τη Λευκωσία

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

ΑΕΚ

|

Category image

Πέρασε «αέρας» από το ΓΣΠ με τεσσάρα η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Εκτός μάχης με τον Άρη ο Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για το «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις του Σλοτ μετά το νέο κάζο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Ζίνι ενόψει Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Αφεντικό η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οδοστρωτήρας στο ΓΣΠ η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη