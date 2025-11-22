Οι δηλώσεις του Σλοτ μετά το νέο κάζο!

Ο Άρνε Σλοτ δεν κρύφτηκε, αλλά ούτε και αποποιήθηκε των ευθυνών του μετά την σοκαριστική εντός έδρας ήττα της Λίβερπουλ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με σκορ 3-0 για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Εμφανώς προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα, ο Ολλανδός τεχνικός των «reds» ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του τη φετινή σεζόν, φτάνοντας τις έξι ήττες στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Παράλληλα, δήλωσε πως ενώ υπάρχουν ποιοτική παίκτες στο ρόστερ, εκείνος, δεν έχει βρει ακόμη τον τρόπο να τους αξιοποιήσει καταλλήλως.

«Αν τα πράγματα πάνε καλά ή άσχημα, είναι πάντα δική μου ευθύνη. Προσπάθησα να διορθώσω μερικά πράγματα που δεν λειτούργησαν πραγματικά. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες. Είναι δουλειά μου να τους αξιοποιώ στο έπακρο. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι δική μου ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr