ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Ζίνι ενόψει Άρη

Σε κανονικούς ρυθμούς γυμνάζεται πλέον ο Ζίνι, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που διεξήχθη στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena πριν το ματς της Κυριακής (23/11) με τον Άρη.

Ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός, που ταλαιπωρήθηκε από βαριά θλάση, έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς όπως μαρτυρούν και τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφεια και έχει τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Από την στιγμή που ο Ζίνι προπονείται κανονικά, αναμένεται αύριο να βρίσκεται και στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη που θα ξεκινήσει στις 21:00 στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, με Ένωση να θέλει πάση θυσία ιδανική εκκίνηση μετά την επανέναρξη.

Τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς

Στο μέτωπο των απουσιών, υπάρχουν οι γνωστοί απόντες Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα που παραμένουν στα πιτς με τραυματισμό. Επίσης απομένει να δούμε και την κατάσταση του Πιερό που αντιμετώπισε ένα προβληματάκι με την εθνική του ομάδα, όπως και την ετοιμότητα του Πινέδα μετά το μακρινό ταξίδι από το Μεξικό (είναι και οι δυο τελευταίοι που ενσωματώθηκαν). Αντίθετα, συγκριτικά και με το τελευταίο παιχνίδι στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, επιστρέφουν οι Βίντα-Ρότα που «καθάρισαν» με τις κάρτες τους. Τα μέχρι τώρα δεδομένα, δείχνουν πως ο Μάρκο Νίκολιτς, θα παρατάξει απέναντι στον Άρη μια ενδεκάδα που θα βασίζεται σε αυτούς που έπαιξαν στην Κρήτη με κάποιες αλλαγές.

Ο Στρακόσα δεδομένα θα είναι στο τέρμα, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, ο Πενράις αριστερά, ενώ δεξιά θα επανέλθει ο Ρότα που όπως προείπαμε εξέτισε. Ο Μαρίν δεδομένα θα πάρει φανέλα βασικού στον άξονα ενώ στο πλάι του, σε περίπτωση που ο Ορμπελίν Πινέδα δεν είναι στο 100% λόγω του ταξιδιού, θα χρησιμοποιηθεί ένας εκ των Γκρούγιτς ή Περέιρα. Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης φαντάζουν ως φαβορί για να ξεκινήσουν (θυμίζουμε δεν έχουν δικαίωμα στο ματς της Πέμπτης με την Φιορεντίνα καθώς δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα) ενώ στην κορυφή θα είναι ο Λουκά Γιόβιτς και από πίσω του θα κινείται ένας εκ των Μάνταλου ή Κοϊτά.

Διαβαστε ακομη