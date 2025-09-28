Έσπασε το φράγμα των 5.000 εισιτηρίων διαρκείας η Ανόρθωση - «Πολύ μικρός ο στόχος»

Τι κι αν η ομάδα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση της σύγχρονης ιστορίας της, ο κόσμος της δεν την αφήνει μόνη.

Η Ανόρθωση ανακοίνωσε λίγο πριν το ντέρμπι με την Ομόνοια πως έχει σπάσει το φράγμα των 5.000 εισιτηρίων διαρκείας, αριθμός αν μη τι άλλο εντυπωσιακός με βάση τις συνθήκες της φετινής σεζόν.

Η «Κυρία» τονίζει πάντως πως ο στόχος των 5.000 είναι πολύ μικρός και δίνει το σύνθημα για τις 5.500: