Τώρα αλλάζουν, μετά... όχι!

Είμαστε αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν, συνεπώς μία σειρά από αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί εύκολα να αλλάξει. Ήδη για κάποιες ομάδες η μουρμούρα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Αυτό σίγουρα δεν βοηθά προς την αλλαγή του κλίματος. Από την άλλη, έχουν δίκιο κάποιοι παράγοντες που ζητούν υπομονή από τον κόσμο, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη τους για τις δυνατότητες του ρόστερ των ομάδων.

Το θετικό είναι ότι μία δύο νίκες τώρα, είναι ικανές για να αλλάξουν τα πράγματα. Διότι όσο περνούν οι αγωνιστικές και τα αρνητικά αποτελέσματα παραμένουν ως έχουν, μετά δύσκολα μπορεί να αλλάξει η κατάσταση.

Η πίεση γίνεται αφόρητη και τα πόδια των παικτών είναι πιο βαριά από ποτέ...

Α.Ψ