Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»

Δημοσιευτηκε:

Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»

Ο Ακίλε Πολονάρα απάντησε στο βίντεο με τις ευχές που του είχε ετοιμάσει η EuroLeague, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την επιστροφή του στα παρκέ.

Η EuroLeague είχε ευχηθεί με ένα συγκινητικό βίντεο στον Πολονάρα, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε απάντησή του μέσω των social media, ο 33χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και δήλωσε έτοιμος για την επέμβαση που τον περιμένει. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο διεθνής φόργουορντ που πάσχει από λοιμώδη λευχαιμία ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ο δότης έχει βρεθεί και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Τι είπε ο Πολονάρα:

«Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θα σας δω σύντομα στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

