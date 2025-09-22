Το VAR... κράτησε τον Κβιλιτάια στο ματς

Δύο γκολ και μία αποβολή η οποία... ακυρώθηκε είχε το πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην «Αρένα».

Μετά το προβάδισμα των Λεμεσιανών (8΄) και την ισοφάριση των γηπεδούχων (13΄), στο 15ο λεπτό ο Κβιλιτάια είδε την κόκκινη κάρτα του ρεφ Φωτίου, για φάουλ στον Ρόντεν, απόφαση που από τα ριπλέι φάνηκε να είναι ιδιαιτέρως αυστηρή.

Την ίδια άποψη είχε και ο VAR Χριστοφόρου, ο οποίος κάλεσε τον διαιτητή στο on-field review με αποτέλεσμα, μετά την εξέταση της φάσης, η κόκκινη κάρτα να μετατραπεί σε κίτρινη και ο Γεωργιανός επιθετικός να διατηρηθεί στο ματς.