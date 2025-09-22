Λανουά για τη φάση με Καμπελά - Τετέ: «Ήταν πέναλτι, κανένα θέατρο»

Ο Λανουά προχώρησε στην καθιερωμένη ανάλυσή του για την 4η αγωνιστική στάθηκε και στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τη φάση του Καμπελά όπου ζήτησε πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Τετέ. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής - που ήταν παρατηρητής του Αϊτεκίν - ήταν ξεκάθαρος πως πρόκειται για πέναλτι που έπρεπε να δοθεί.

Το σχόλιό του αναφέρει τα εξής: Σε αυτήν την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από 2 παίκτες χωρίς να επιδιώκει επαφή για να ξελεγάσει τον διαιτητή. Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να κάνει review δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το Νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι.

Gazzetta.gr