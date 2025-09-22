Με δύο αλλαγές στην «Αρένα» ο Άρης

Την τέταρτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για να παραμείνει μόνος στην κορυφή ψάχνει ο Άρης στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Αρένα» για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Αρτσιόμ Ράτζκοφ προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς οι Μουσούντα και Μοντνόρ πήραν τις θέσεθς των Μπουρχάν και Γκάουσταντ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βανά, Καλούλου, Γιαγκό, Μπαλογκούν, Κορέια, Μουσούντα, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Κβιλιτάια.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Φοδέριγχαμ, Σωφρονίου, Γκόλντσον, Μαγιαμπέλα, Γκομίς, Μάτισικ, Μπορχάν, Σανέ, Νίκολιτς, Σεμέδο, Θεοδοσίου και Εφαγκέ.