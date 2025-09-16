Απειλές από Τούρκο στη σύζυγο του Γιάννη!

Ένα μήνυμα που σοκάρει στο διάβασμα του έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια μετά το πέρας του Eurobasket της Λετονίας. Η γυναίκα του Greak Freak δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η Μαράια όμως αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα και να εκθέσει δημόσια τον αποστολέα του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας.

Με μια ψύχραιμη και καυστική απάντηση, τόνισε ότι η βία και οι απειλές δεν είναι αποδεκτές και κάλεσε όλους να καταδικάσουν τέτοιες πράξεις.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!».

sdna.gr