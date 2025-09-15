Ακίλε Πολονάρα: «Ο ελληνικός λαός με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα»

Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στη Μπολόνια μετά τον κύκλο θεραπειών που ακολούθησε στη Βαλένθια για τη μυελοειδή λευχαιμία. Στην Ισπανία μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Le Iene», στην οποία εξομολογήθηκε ότι υπήρξαν δύσκολες στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει, όμως η οικογένειά του ήταν εκείνη που τον ενίσχυσε στην προσπάθειά του κατά του καρκίνου. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε και στην έντονη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων, στο τέλος της συνεργασίας του με τη Βίρτους και στην πορεία της Ιταλίας στο φετινό EuroBasket.

Σε ερώτηση που του έγινε για το αν είδε το πλακάτ που κρατούσαν οι Έλληνες οπαδοί στο ματς της Ελλάδας με την Ιταλία στην Κύπρο, απάντησε:

«Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα».

Ο 33χρονος Ιταλός δέχεται καθημερινά πολλά μηνύματα αγάπης από τους Έλληνες μπασκετόφιλους. Η διαδικασία της θεραπείας του πάντως προχωρά, με την επέμβαση για μεταμόσχευση μυελού των οστών να είναι κοντά, αφού έχει βρεθεί συμβατός δότης.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη λύση της συνεργασίας του με τη Βίρτους Μπολόνια, την οποία εκτίμησε ιδιαίτερα, καθώς όπως τόνισε, δεν θα ήθελε η ομάδα να του προσφέρει συμβόλαιο μόνο εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του:

«Αποδέχθηκα την επιλογή της Βίρτους και εκτίμησα τη συνέπειά της, γιατί δεν ήμουν στα πλάνα της ανεξάρτητα από την ασθένεια. Ειλικρινά θα ένιωθα προσβεβλημένος αν με είχαν υπογράψει μόνο για να δείξουν “όμορφη χειρονομία” επειδή έχω λευχαιμία. Προτίμησα την πρόταση της Σάσαρι γιατί το όνειρό μου είναι να προσπαθήσω να παίξω ξανά. Αν είχα δεχθεί έναν ρόλο σκάουτερ, θα σήμαινε ότι σταματάω· ενώ έτσι έχω τον στόχο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να επιστρέψω στο γήπεδο».

Για την πορεία της εθνικής του ομάδας στο EuroBasket 2025 και τους συμπαίκτες του που θεωρούνται το μέλλον του ιταλικού μπάσκετ, πρόσθεσε:

«Μας έλειψε λίγη τύχη στην κλήρωση των νοκ-άουτ, γιατί βρήκαμε μπροστά μας την καλύτερη εκδοχή του Ντόντσιτς, που ήταν αντικειμενικά ασταμάτητος. Η Σλοβενία δυσκόλεψε ακόμη και τη Γερμανία. Η Ιταλία πάντως πάλεψε πάντα και βγήκε με το κεφάλι ψηλά. Όπως είπε κι ο φίλος μου, ο Σπίσου, η Εθνική είναι σε καλά χέρια με ταλαντούχους νέους που έχουν δίψα και φρεσκάδα. Έχουν όλα τα φόντα για να φτιάξουν ένα ωραίο γκρουπ και να αντικαταστήσουν την “παλιά φρουρά”. Ο Ντιούφ και ο Νιανγκ βέβαια, αλλά και οι Προκίντα και Σπανιόλο. Όλοι έχουν ταλέντο και κάνουν εξαιρετική πορεία, με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης».

