ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της μη χειραψίας Γιάννη – Σενγκούν

Τη στιγμή της απονομής της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τον Ντένις Σρούντερ, ο οποίος αντάλλαξε ένθερμη χειραψία με τον Greek Freak.

Ο Γερμανός αστέρας στεκόταν ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν και οι δύο αθλητές δεν έδωσαν τα χέρια.

Υπενθυμίζεται στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στις δηλώσεις Σενγκούν μετά τον ημιτελικό αναφέροντας: “Οποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ. Κρατώ τα πάνω μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα videos μου στο YouTube“.