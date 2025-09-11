Σλούκας: «Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου – Δεν θέλω άλλο ‘’βάλτο αγόρι μου’’, θέλω εύκολη νίκη και... τελικό»

«Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου. Γνωρίζω ότι ο κύκλος μου φτάνει στο τέλος και θέλω να αφήσω παρακαταθήκη. Νιώθω λίγο άπειρος για τέτοια ματς»…

Αυτές είναι κάποιες από τις δηλώσεις του Κώστα Σλούκα στους Έλληνες δημοσιογράφους στη σημερινή προπόνηση της «Γαλανόλευκης» μία ημέρα πριν την μεγάλη αναμέτρηση με την Τουρκία.

Ο Έλληνας διεθνής ανέδειξε την τεράστια σημασία που έχει το ματς αυτό για όλους στη χώρα, τονίζοντας το πόσο πολύ θέλουν οι πάντες στην Εθνική ομάδα να πάρουν τη νίκη.

Χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ένα ματς που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του, επεσήμανε ότι πνευματικά η ομάδα είναι έτοιμη, έπλεξε το εγκώμιο του Βασίλη Σπανούλη αλλά και του Εργκίν Αταμάν, ενώ εξέφρασε την άποψη πως στα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο η τακτική αλλά το πάθος και το ποιος το θέλει πιο πολύ.

«Είναι πάρα πολύ συναισθηματικό παιχνίδι για εμένα, όπως όλα με το εθνόσημο. Το έχω πει 30 φορές και θα το ξαναπώ, είναι ένα τεράστιο ματς για όλους μας. Υπάρχει προσμονή και εμπιστοσύνη στην ομάδα», ανέφερε και σε ερώτηση που του έγινε εάν θέλει να ζήσει πάλι ένα «βάλτο αγόρι μου» κατέληξε…

«Όχι δεν θέλω. Θέλω μια εύκολη νίκη και να περάσουμε στον τελικό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σλούκα:

«Δεν κοιτάω τι μου λείπει από την καριέρα μου. Το αυριανό παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, για όλους εμάς, για όλο το έθνος. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο… άπειρος σε τέτοια παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που παίζω ημιτελικό με την Εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι».

Για τις διαφορές πνευματικής προσέγγισης του ημιτελικού σε σχέση με τον προημιτελικό:

«Για μας είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε το χιαστί με τη Λιθουανία, θα πηγαίναμε σπίτι μας. Συνήθως εκεί σταματούσαμε. Φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, που όμως έχει χτυπητές αδυναμίες».

Για το πάθος που βγάζει στο γήπεδο:

«Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία της φετινής ομάδας. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι εμπνέει μια σιγουριά και μια εμπιστοσύνη επιπλέον, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Πνευματικά όλοι είμαστε έτοιμοι γιατί οι σφαλιάρες έχουν μείνει στο μυαλό μας. Το αυριανό παιχνίδι είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Για τα λόγια του Εργκίν Αταμάν πως ‘δεν μπορεί να σταματήσει κανείς τον Σλούκα’:

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής, το έχω πει πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος, τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες, η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη και εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Ελπίζω να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Για το αν παίζει ρόλο ότι γνωρίζουν τον Εργκίν Αταμάν οι παίκτες του Παναθηναϊκού:

«Θα είμαι τελείως ευθύς, δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι και να πούμε στο βίντεο και όπως και να προετοιμαστούμε, είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Δεν είναι αν θα μπει ένα σουτ ή όχι, αλλά το υπόλοιπο παιχνίδι. Ποιος θα πάρει τις 50-50 μπάλες, αν θα ελέγξεις τα ριμπάουντ, οι επιλογές, να μην δεχτείς εύκολα καλάθια… Αυτά το κρίνουν περισσότερο, αυτά είναι τα σημαντικά. Τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά, η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».

Για την ένταση που έβγαλε μετά την πρόκριση στα ημιτελικά:

«Κάθε φορά είναι συναισθηματικό για μένα όταν φοράω το εθνόσημο. Επειδή γνωρίζω ότι μάλλον ο κύκλος μου τελειώνει με το τελευταίο τουρνουά, είναι μια παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω πίσω μου. Κοιτάζω το αυριανό παιχνίδι μόνο, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για όλους μας, υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή και εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα».

Για το αν θέλει να πάρει ένα σουτ νίκης όπως αυτό της Εθνικής ομάδας στον ημιτελικό του 2005:

«Όχι, δεν το θέλω. Προτιμώ να κερδίσουμε εύκολα και να βρεθούμε στον τελικό».

