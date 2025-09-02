ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

Ακόμη μία παράσταση από τον σταρ των Λέικερς

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να δίνει ακόμη μία μοναδική παράσταση, η Σλοβενία ισορρόπησε σε 2-2 το ρεκόρ της στον 4ο όμιλο και προκρίθηκε στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025. Με τον αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς να τελειώνει τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, οι Σλοβένοι επικράτησαν στο... ρελαντί με 87-79 της Ισλανδίας στο Κατόβιτσε, με τους ηττημένους να αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης με αρνητικό ρεκόρ 0-4.

Δίχως να πατήσει... γκάζι, η Σλοβενία διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο και περίμενε το ξέσπασμα για να καθαρίσει το ματς. Αυτό ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 11-24 ξέφυγε με +14 (46-60 στο 30΄) και δεν κοίταξε πίσω...

Εκτός του Ντόντσιτς διψήφιος ήταν και ο Αλεξέι Νίκολιτς με 17 πόντους, ενώ από την Ισλανδία πάλεψε ο Μάρτιν Χέρμανσον με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87

Κατηγορίες

[Homepage Ζωνες]ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ παίρνει μέτρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Ανακοινώθηκε το νέο... 10άρι της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ήταν ένα καλό μάθημα για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τζέσικα Πέγκουλα ξανά στα ημιτελικά του US Open

Τένις

|

Category image

Τη γλίτωσε με πρόστιμο και όχι αποκλεισμό η Γκρίμσμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπαιξε ήδη τα μισά λεπτά της περσινής ο Κίτσος!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήρε επίσημη μορφή ο «γάμος» του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα

Ελλάδα

|

Category image

Ίσακ: «Μαζί γράψαμε ιστορία, θα είμαι για πάντα ευγνώμων«

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φιλότιμη προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου δεν είχε αντίκρισμα κόντρα στη Γεωργία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, στην ενδεκάδα και ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλει να βρει τις λύσεις ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη επίσημη για Ε.Ν. Αγίου Λαζάρου στην παρουσία του ιδρυτή της - ΦΩΤΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Γιάννη και Λαρεντζάκη στον «τελικό» της πρώτης θέσης με Ισπανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη