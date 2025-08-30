ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

EuroBasket 2025: Πρόστιμο και αποβολή από ένα ματς με τριετή αναστολή στον Πετρούσεφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

EuroBasket 2025: Πρόστιμο και αποβολή από ένα ματς με τριετή αναστολή στον Πετρούσεφ

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε αποβληθεί στον αγώνα με την Πορτογαλία επειδή χτύπησε τον Ντιόγκο Μπρίτο στο στομάχι

Η FIBA επέβαλε χρηματικό πρόστιμο αλλά και αποβολή για ένα παιχνίδι με τριετή αναστολή στον Φιλίπ Πετρούσεφ, για το χτύπημα που έκανε στον αγώνα με την Πορτογαλία στο EuroBasket 2025.

Λίγα λεπτά είχαν περάσει από το τζάμπολ στην αναμέτρηση του EuroBasket 2025 ανάμεσα στη Σερβία και την Πορτογαλία, προτού ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβληθεί από τους διαιτητές του αγώνα. Ο Σέρβος ψηλός, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε διακοπές ή εντάσεις, χτύπησε τον Ντιόγκο Μπρίτο στο στομάχι!

 

Protothema.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημα στην Τζιρόνα μέχρι το 2030 ο Ουναΐ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα πέναλτι συνεχίζουν να… γυρίζουν την πλάτη στον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

EuroBasket 2025: Πρόστιμο και αποβολή από ένα ματς με τριετή αναστολή στον Πετρούσεφ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν είναι φαβορί αλλά...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ο Γκαρνάτσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase

Ελλάδα

|

Category image

Στα ασπρόμαυρα ο Βόλτεμαντε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλο το πρόγραμμα των αγγλικών ομάδων στη νέα League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης για την Σπόρτινγκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο του Νκουνκού στην Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστειλε μήνυμα στα ελληνικά ο Φαμπιάνο - «Κύπρος το δεύτερο μου σπίτι!»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της Πάφος FC στο League Phase του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Γκαζώνει για χαφ και φορ ενόψει Ευρώπης

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε Γαβριήλ από τον ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη