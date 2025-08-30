EuroBasket 2025: Πρόστιμο και αποβολή από ένα ματς με τριετή αναστολή στον Πετρούσεφ

Η FIBA επέβαλε χρηματικό πρόστιμο αλλά και αποβολή για ένα παιχνίδι με τριετή αναστολή στον Φιλίπ Πετρούσεφ, για το χτύπημα που έκανε στον αγώνα με την Πορτογαλία στο EuroBasket 2025.

Λίγα λεπτά είχαν περάσει από το τζάμπολ στην αναμέτρηση του EuroBasket 2025 ανάμεσα στη Σερβία και την Πορτογαλία, προτού ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβληθεί από τους διαιτητές του αγώνα. Ο Σέρβος ψηλός, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε διακοπές ή εντάσεις, χτύπησε τον Ντιόγκο Μπρίτο στο στομάχι!

