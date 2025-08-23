Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της Εθνικής!

Όμορφη κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγο πριν από την έναρξη του Ευρωμπάσκετ!

Με την Εθνική Ελλάδας να προετοιμάζεται για το αυριανό (24/8/20:00) πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στη Γαλλία, στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο «Telekom Center», ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μοίρασε πλατιά χαμόγελα, δίνοντας από ένα ζευγάρι παπούτσια από το προσωπικό του brand (το «Giannis Freak 7 "Night Shift"») σε όλα τα μέλη της ομάδας.