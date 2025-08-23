Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της Εθνικής!
Όμορφη κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος λίγο πριν από την έναρξη του Ευρωμπάσκετ, δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια «Giannis Freak 7 Night Shift», σε όλα τα μέλη της Εθνικής!
Με την Εθνική Ελλάδας να προετοιμάζεται για το αυριανό (24/8/20:00) πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στη Γαλλία, στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο «Telekom Center», ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μοίρασε πλατιά χαμόγελα, δίνοντας από ένα ζευγάρι παπούτσια από το προσωπικό του brand (το «Giannis Freak 7 "Night Shift"») σε όλα τα μέλη της ομάδας.