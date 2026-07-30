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Κόντρα στη Σάλτσμπουργκ θα κληθεί να κάνει η Πάφος το... θαύμα της - Το προφίλ των Αυστριακών

ΓΗΠΕΔΟ

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Κόντρα στη Σάλτσμπουργκ θα κληθεί να κάνει η Πάφος το... θαύμα της - Το προφίλ των Αυστριακών

Yψηλό τo επόμενο εμπόδιο για την Πάφος FC στο Europa League.

Η Σάλτσμπουργκ θα βρεθεί στον δρόμο της Πάφος FC στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά την επική της πρόκριση επί της Χάιντουκ, ανατρέποντας το 2-0 με το οποίο είχε χάσει στο Σπλιτ.

Έτσι συνεχίζει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση και το πρώτο παιχνίδι με τους Αυστριακούς είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 6 Αυγούστου στην Κύπρο και ο επαναληπτικός είναι ορισμένος για ττις 13 Αυγούστου στην Αυστρία.

Mε χρηματιστηριακή αξια 118,5 εκατομμύρια, αναμφίβολα η Αυστριακή ομάδα θεωρείται το φαβορί στις διπλές αναμετρήσεις με τους κυπελλούχους μας. Εντούτοις, η Πάφος απέδειξε πως είναι ικανή για όλα και θα προσπαθήσει και πάλι να κάνει το θαύμα της.

Το πρωτάθλημα Αυστρίας αρχίζει το Σάββατο, με τη Σάλτσμπουργκ να φιλοξενεί τη Χάρτμπεργκ. Εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο κατακτώντας στην 3η θέση, όντας φυσικά αποτυχία μιας και τα τελευταία χρόνια ήταν η πρωταγωνίστρια σε κατακτήσεις τίτλων.

Ο Ιβοριανός Καρίμ Κονατέ (εξτρέμ) είναι το μεγάλο αστέρι με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμυρίων και ακολουθούν οι μέσοι Νταμπατέ (Σενεγαλέζος), Μάουριτς Κάεργκαρντ (Δανός), Εντμούντο Μπαιντό (Γκάνα) οι οποίοι βρίσκονται στα 8 εκατομμύρια. Προπονητής της είναι ο 37χρονος Αυστριακός Ντάνιελ Μπέιχλερ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Έδρα της είναι το επιβλητικό Red Bull Arena χωρητικότητας 30,188 θέσεων. Και σίγουρα είναι ένας προορισμός αρκετά τουριστικός, που προσφέρεται για τους φίλους της Παφιακής ομάδας.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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