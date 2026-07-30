Σα Πίντο: «Κάναμε κάτι επικό – Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα»

Φανερά χαρούμενος για την τεράστια ανατροπή της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Σα Πίντο.

Ο προπονητής της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη με 4-0 επί της Χάιντουκ Σπλιτ και αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα όσο και στη συνέχεια.

Αναλυτικά:

Το αρχικό του σχόλιο: «Ένα εκπληκτικό βράδυ για μένα, τους παίκτες, την ομάδα. Δεν ήταν εύκολο. Γενικά αρχίσαμε τη σεζόν έχοντας κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν είχαμε καλό σκορ από το πρώτο ματς απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Κάναμε κάτι επικό εδώ. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά. Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα. Πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό βράδυ».

Για το ότι έδειξε την πίστη του για ανατροπή: «Το πιστεύω, ξέρω την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές. Στο πρώτο ματς υστερήσαμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Θεωρώ πως το σκορ ήταν πλασματικό. Ήμουν σίγουρος πως μπορούσαμε και είμαι περήφανος. Οι παίκτες ξέρουν τι ζητώ από αυτούς. Θέλουμε ακόμη χρόνο και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να βελτιωνόμαστε».

Για το πλάνο του: «Είχαμε ένα πλάνο και μας βγήκε τέλεια. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα όσο μπορώ. Σήμερα ήμασταν τέλειοι. Πήγαν όλα όπως έπρεπε».

Για τις αλλαγές: «Όλοι έχουν την ποιότητα να ξεκινάνε. Όμως, κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό πλάνο. Ο Πέπε για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε τι ποιότητα κουβαλά, ωστόσο δεν είναι ο παίκτης που θα δώσει ένταση. Ωστόσο, όλοι βοήθησαν και αυτοί που μπήκαν ως αλλαγή και αυτό είναι που θέλω, να είμαστε ομάδα».