ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σα Πίντο: «Κάναμε κάτι επικό – Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σα Πίντο: «Κάναμε κάτι επικό – Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα»

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού μετά τη ρεβάνς με τους Κροάτες

Φανερά χαρούμενος για την τεράστια ανατροπή της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Σα Πίντο.

Ο προπονητής της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη με 4-0 επί της Χάιντουκ Σπλιτ και αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα όσο και στη συνέχεια.

Αναλυτικά

Το αρχικό του σχόλιο: «Ένα εκπληκτικό βράδυ για μένα, τους παίκτες, την ομάδα. Δεν ήταν εύκολο. Γενικά αρχίσαμε τη σεζόν έχοντας κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν είχαμε καλό σκορ από το πρώτο ματς απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Κάναμε κάτι επικό εδώ. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά. Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα. Πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό βράδυ».

Για το ότι έδειξε την πίστη του για ανατροπή: «Το πιστεύω, ξέρω την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές. Στο πρώτο ματς υστερήσαμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Θεωρώ πως το σκορ ήταν πλασματικό. Ήμουν σίγουρος πως μπορούσαμε και είμαι περήφανος. Οι παίκτες ξέρουν τι ζητώ από αυτούς. Θέλουμε ακόμη χρόνο και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να βελτιωνόμαστε».

Για το πλάνο του: «Είχαμε ένα πλάνο και μας βγήκε τέλεια. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα όσο μπορώ. Σήμερα ήμασταν τέλειοι. Πήγαν όλα όπως έπρεπε».

Για τις αλλαγές: «Όλοι έχουν την ποιότητα να ξεκινάνε. Όμως, κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό πλάνο. Ο Πέπε για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε τι ποιότητα κουβαλά, ωστόσο δεν είναι ο παίκτης που θα δώσει ένταση. Ωστόσο, όλοι βοήθησαν και αυτοί που μπήκαν ως αλλαγή και αυτό είναι που θέλω, να είμαστε ομάδα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και τα χαμένα πέναλτι που άφησαν εκτός την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καρέ-καρέ η απογοήτευση της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ραστόντερ «ξελάσπωσε» τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε αγχωτικά με ισοπαλία

Ελλάδα

|

Category image

Mακριά από τον καλό εαυτό της η Ολίβια Φωτοπούλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Σα Πίντο: «Κάναμε κάτι επικό – Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένας πρώην ΑΠΟΕΛίστας πέταξε εκτός Ευρώπης - μέσω πέναλτι - την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τρελάθηκε ο Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το έφερε… τούμπα η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με… μαγικά του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πρόκριση στον 3ο προκριματικό

Ελλάδα

|

Category image

Κόντρα στη Σάλτσμπουργκ θα κληθεί να κάνει η Πάφος το... θαύμα της - Το προφίλ των Αυστριακών

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι μάγκες και μεγαλειώδης πρόκριση για την Πάφος FC!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας ο Πέτρος Μιχαηλίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Aπίστευτο κάζο για τον Τιμούρ, δέχθηκε εφτάρα από τη Ζαλγκίρις!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Μπραν το επόμενο εμπόδιο του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη