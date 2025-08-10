Αν έχεις χρήμα, το ρισκάρεις...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ομάδα της Πάφου πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας.

Έφερε στην Κύπρο κι ένταξε στη δύναμή της τον περίφημο Βραζιλιάνο αμυντικό Νταβίντ Λουίζ. Υπάρχουν αυτοί που χειροκροτούν, υπάρχουν κι αυτοί που διαφωνούν με την κίνηση της Πάφου. 

Όσοι τάσσονται υπέρ της κίνησης Λουίζ, υποστηρίζουν ότι με τέτοιους παίκτες, ανεξάρτητα από την ηλικία, ανεβαίνει το επίπεδο και της ομάδας και του πρωταθλήματος. Αυτοί που είναι εναντίον, έχουν να λένε ότι τέτοιοι παίκτες, χορτασμένοι από χρήμα κι επιτυχίες, απλά έρχονται στην Κύπρο για διακοπές με πιθανότητα να χαλάσει το κλίμα με τους άλλους παίκτες...

Τι πιστεύω προσωπικά; Ότι, από τη στιγμή που έχεις χρήμα μπορείς να ρισκάρεις με τέτοιου είδους κινήσεις. Αν πετύχεις θα ακούς τα ζήτω των οπαδών, όπως ακούστηκαν στο αεροδρόμιο όταν έφθασε ο Λουίζ και παράλληλα θα αποκτήσεις ένα ισχυρό προβάδισμα για το πρωτάθλημα. Αν έχουμε αποτυχία, τότε κάνεις μια διευθέτηση και ο παίκτης αναχωρεί με τον αντίθετο τρόπο με τον οποίο ήρθε...

Είπαμε, φίλοι μου, στο ποδόσφαιρο σήμερα δυο είναι να τα καθοριστικά σημεία για όλες τις ομάδες. Όπως, γνώσεις επι του αντικειμένου και το χρήμα. Στην Πάφο, πως φάνηκε τα τελευταία δυο - τρία χρόνια, υπάρχουν και το χρήμα και οι γνώσεις, μαζί και το σωστό μάρκετινγκ. Οπόταν, λίγο ρίσκο δεν βλάπτει...

 

Διαβαστε ακομη