Ήρθε η ώρα να... ανασάνει

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ήρθε η ώρα να... ανασάνει

Στην πρίζα οι Αχνιώτες για το σημερινό δύσκολο αλλά και κομβικό παιχνίδι

O Εθνικός υποδέχεται την Ανόρθωση και… καίγεται για βαθμούς, γι’ αυτό και θέλει μόνο νίκη. Στην πρίζα οι Αχνιώτες για το σημερινό δύσκολο αλλά και κομβικό παιχνίδι με την ομάδα της Αμμοχώστου. Μετά από καιρό ο Εθνικός θέλει πάση θυσία τρίποντο και αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς και βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

Ο δρόμος για την σωτηρία περνά μέσα από τους έξι τελικούς που απομένουν. Κόντρα στην Ανόρθωση είναι ο πρώτος. Τα περιθώρια στενεύουν αφού τα παιχνίδια λιγοστεύουν. Για να ελπίζει πρέπει να εκμεταλλευτεί το Δασάκι, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Η προηγούμενη φορά που κέρδισε στο Δασάκι ήταν στην νίκη επί του ΑΠΟΕΛ με 3-2 στις 15 Φεβρουαρίου. Έκτοτε αγνοεί την νίκη. Ο Εθνικός προέρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ, ενώ πριν είχε την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ.

Είναι το τρίτο παιχνίδι του Μιχαήλοβιτς στον πάγκο του Εθνικού. Στα προηγούμενα δύο πήρε ένα βαθμό και σήμερα ελπίζει πως θα τα καταφέρει και θα πάρει την πρώτη του νίκη.

Η τεχνική ηγεσία έχει την πολύ σημαντική απουσία του Αντερέγκεν λόγω καρτών. Εκτός και ο τραυματίας Τζιαλίλ, ενώ αποτελεί ερωτηματικό ο Οφόρι. Ο Σιβέριο και ο Γκονζάλες διεκδικούν την θέση του Αντερέγκεν χωρίς να αποκλείεται και άλλη λύση. Ο Τούμπας θα διατηρηθεί στην εστία. Επίσης και ο Μπαχανάκ θα διατηρηθεί στην άμυνα.

Το πλάνο και η τακτική του Βέσκο δεν αλλάζει. Ο Σερβοκύπριος προπονητής θα ακολουθήσει την τακτική που έπαιξε και με την ΑΕΚ και την ΑΕΛ.

 

