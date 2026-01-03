«Έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα»

«Αξίζαμε σήμερα τη νίκη. Είχαμε σαφώς απέναντι μας, μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε τρεις μεγάλες ευκαιρίες με τον Μπρένο, δυστυχώς όμως σήμερα η τύχη δεν ήταν μαζί μας. Ήμασταν για 70 λεπτά καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Μετά ειδικά και από την κόκκινη του Οφόρι τα πόδια των παικτών μου είχαν γίνει πιο βαρετά όμως δεν σταματήσαμε να προσπαθούμε. Όσο για τη κόκκινη είμαι λυπημένος για τον ποδοσφαιριστή μου, όμως σε ανάλογη φάση στο πρώτο μέρος παικτής της ΑΕΛ δεν δέχτηκε κόκκινη γι' αυτό το μαρκάρισμα.

Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο.»

Για το ότι δεν ξεκίνησε ο Αντερέγκεν:

«Ο Αντερέγκεν ήταν δύο μέρες άρρωστος. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς και περιμένουμε πολλά γκολ από αυτόν. Ξεκίνησε ως «εννιάρι» ο Μπρένο, ο οποίος έχει καλά χαρακτηριστικά για επιθετικός. Βρέθηκε τρεις φόρες σε ευνοική θέση όμως δεν τα κατάφερε. Η ομάδα έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και έχω εντυπωσιαστεί θετικά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε!