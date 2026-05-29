LIVE ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου: Απόλλων - Πάφος 0-2

90+2΄ΓΚΟΟΟΟΛ, 2-0 η Πέπε και το τρόπαιο πάει Πάφο!

90΄Οκτώ λεπτά ο έξτρα χρόνος.

88΄ Συνέχεια στο παιχνίδι μετά από πέντε λεπτά περίπου λόγω έντασης.

84΄ΓΚΟΟΟΛ η Πάφος, 0-1! Απίθανο γκολ από τον Βραζιλιάνο ο οποίος με φαλτσαριστό σουτ εντός περιοχής, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι!

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο στον τελικό. Σ΄ένα δεύτερο μέρος που περισσότερο είχε προϋποθέσεις παρά ευκαιρίες.

77΄Κίτρινη στον Άδωνη, δεύτερη στο ματς.

55΄Χωρίς φάση έως τώρα το δεύτερο μέρος.

Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Ημίχρονο, 0-0.

41΄Αναγκαστική αλλαγή για την Πάφο, έξω ο Ντάνι Σίλβα, μέσα ο Μπρίτο.

38΄Νέα φάση για τον Απόλλωνα! Ο Μαλεκκίδης βρέθηκε στην περιοχή από πλάγια θέση, έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

28΄ Ευκαιρία για την Πάφο! Ωραία ενέργεια του Κίνα εντός περιοχής, έκανε το σουτ, έδιωξε εντυπωσιακά ο Κουν.

26΄Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, γύρισμα του Γκασμπάρ στην περιοχή, δεν πρόλαβε ούτε ο Μάρκες, ούτε ο Τόμας να βάλουν το πόδι τους στην πορεία της μπάλας.

18΄Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα! Τετ α τετ του Γκάρι, στην πρώτη τον νίκησε ο Γκόρντερ, στην επαναφορά την έστειλε στο δοκάρι την μπάλα!

11΄Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Άδωνη (83΄Λαμ), Κβίντα, Γκασμπάρ (71΄Σιήκκης), Μαλεκκίδης, Βέισμπεκ (83΄Εσκρίτσε), Μπράουν (72΄Ασουνσάο), Λιούμπιτς, Ροντρίγκες, Μπράντον Τόμας, Μάρκες.

ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου, Όρσιτς (80΄Μπρούνο), Ντράγκομιρ, Ντάνι Σίλβα (41΄Μπρίτο) Πέπε, Λέλε (80' Άντερσον), Κίνα (57΄Ζάζα), Κορέια.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 11΄Λιούμπιτς, 77΄Αδωνη/90΄Άντερσον

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Marco Guida

Α' Βοηθός Διαιτητής: Stefano Alassio

Β' Βοηθός Διαιτητής: Giuseppe Perrotti

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Valerio Marini

AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία