ΒΙΝΤΕΟ: Ένταση έξω από την Νότια ανάμεσα σε Απολλωνίστες και Αστυνομία - Φωτιές στον περίγυρο

Ένταση που δεν είχε μεγάλη διάρκεια, έξω από το ΓΣΠ.

Συγκεκριμένα, εκτός της Νότιας κερκίδας, προκλήθηκε ένταση ανάμεσα σε οπαδούς του Απόλλωνα και της Αστυνομίας.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο πιο κάτω, άναψαν και μικρές εστίες φωτιάς στα χωράφια γύρω από το γήπεδο.

Να σημειώσουμε ότι είναι πολύ ισχυρή η αστυνομική δύναμη έξω από το στάδιο.

Το όλο σκηνικό δεν τράβηξε για πολύ με τους οπαδούς του Απόλλωνα να αποχωρούν από το σημείο και να κατευθύνονται προς το γήπεδο.