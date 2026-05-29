Οριστικό με Ζοζέ Μουρίνιο!

Έτοιμος να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό, για να κάνουν πραγματικότητα την επανασύνδεσή τους μετά από το 2013, με την «Athletic» να αποκαλύπτει ότι ο Special One έχει υπογράψει την περασμένη εβδομάδα το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα είναι τριετούς διάρκειας!

Έτσι, ο Μουρίνιο αποχωρεί από την Μπενφίκα και επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ως προσωπική επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ, ενώ η ανακοίνωση αναμένεται μετά από τις προεδρικές εκλογές του συλλόγου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 12 Μαΐου.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός της Ρεάλ ενόψει της νέας σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει με δεδομένο ότι ο Μουρίνιο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ ξεκίνησαν και οι επαφές για το τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον πολύπειρο Πορτογάλο προπονητή.

sport-fm.gr