ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρωσικό «κτύπημα» με Τσερίσεφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρωσικό «κτύπημα» με Τσερίσεφ

Ανακοίνωση από την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ.

Την απόκτηση του Ντένις Τσερίσεφ ανακοίνωσε η Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. Αναλυτικά:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρώσο ποδοσφαιριστή Ντένις Τσερίσεφ (Denis Cheryshev). Ο Ντένις είναι 35 ετών (26/12/1990) και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ισπανικής Σπόρτινγκ Χιχόν. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης Β’, όπου κατέγραψε 104 συμμετοχές και 22 γκολ. 

Από το 2012 έως το 2022 αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στη LaLiga, φορώντας τις φανέλες των Βαλένθια, Σεβίλλης και Βιγιαρεάλ, καταγράφοντας 163 συμμετοχές και 12 γκολ. Την αγωνιστική περίοδο 2022–23 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Βενέτσια, όπου κατέγραψε 32 συμμετοχές και 4 γκολ.

Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, μετρώντας 21 συμμετοχές και 2 γκολ. Σε διεθνές επίπεδο, φόρεσε το εθνόσημο της Ρωσίας σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και στην Εθνική Ανδρών, με την οποία κατέγραψε 33 συμμετοχές και 12 γκολ. Επίσης ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο Παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στη Ρωσία το 2018, όπου αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι την ημιτελική φάση έχοντας σκοράρει 4 φορές στη διοργάνωση. Αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Η ομάδα μας καλωσορίζει τον Ντένις Τσερίσεφ και του εύχεται κάθε επιτυχία».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Μάριο Ηλία στην κορυφή η Ανόρθωση - Οι επιλογές του Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE στις 16:00 το Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ναυάγησε» του Λούκμαν στη Φενέρμπαχτσε και κλείνει στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόκοβιτς: «Συγχαρητήρια Κάρλος, αυτό που έκανες είναι ιστορικό»

Τένις

|

Category image

Με Ντιουνκού και Μασούρα στα δύο άκρα - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Πάφος FC έβγαλε ασπροπρόσωπο το κυπριακό ποδόσφαιρο

Απόψεις

|

Category image

Ο Στρεφέτσα υπογράφει στην Πάρμα, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου

Ελλάδα

|

Category image

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Τζόκοβιτς και έγινε «βασιλιάς» για πρώτη φορά στο Australian Open

Τένις

|

Category image

Εσκρίτσε: «Επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο για το πρώτο μου βήμα εκτός Ισπανίας»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός παίρνει Ερνάντεθ από τη Λεγκανές»

Ελλάδα

|

Category image

Ρωσικό «κτύπημα» με Τσερίσεφ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ιωάννου και Κάστανος οι stars της μεταγραφικής περιόδου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Λίβερπουλ κυνηγά την περίπτωση του Χεερτρούιντα της Σάντερλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά για όσους προσβάλλουν τους νεκρούς

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα: Όταν τα σχέδια αλλάζουν για... καλό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη