Ρωσικό «κτύπημα» με Τσερίσεφ

Την απόκτηση του Ντένις Τσερίσεφ ανακοίνωσε η Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. Αναλυτικά:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρώσο ποδοσφαιριστή Ντένις Τσερίσεφ (Denis Cheryshev). Ο Ντένις είναι 35 ετών (26/12/1990) και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ισπανικής Σπόρτινγκ Χιχόν. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης Β’, όπου κατέγραψε 104 συμμετοχές και 22 γκολ.

Από το 2012 έως το 2022 αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στη LaLiga, φορώντας τις φανέλες των Βαλένθια, Σεβίλλης και Βιγιαρεάλ, καταγράφοντας 163 συμμετοχές και 12 γκολ. Την αγωνιστική περίοδο 2022–23 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Βενέτσια, όπου κατέγραψε 32 συμμετοχές και 4 γκολ.

Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, μετρώντας 21 συμμετοχές και 2 γκολ. Σε διεθνές επίπεδο, φόρεσε το εθνόσημο της Ρωσίας σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και στην Εθνική Ανδρών, με την οποία κατέγραψε 33 συμμετοχές και 12 γκολ. Επίσης ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο Παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στη Ρωσία το 2018, όπου αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι την ημιτελική φάση έχοντας σκοράρει 4 φορές στη διοργάνωση. Αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Η ομάδα μας καλωσορίζει τον Ντένις Τσερίσεφ και του εύχεται κάθε επιτυχία».