Ο Ερυθρός Αστέρας το τελευταίο εμπόδιο για την Πάφος FC στον δρόμο για τα... «αστέρια»!

Δύο περίπου ώρες μετά την ιστορική πρόκριση της Πάφου στα πλέι οφ του Champions League οριστικοποιήθηκε ο αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας της στην επόμενη φάση.

Η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν. Μπορεί να ισοφαρίστηκε στο 90+3΄, παίζοντας με παίκτη λιγότερο, εντούτοις είχε ισχυρή βάση μετά την εκτός έδρας νίκη στην Πολωνία με 1-0 μετά τη νίκη του με 3-1 στην Πολωνία.

Κόντρα στους πρωταθλητές Σερβίας η Πάφος θα επιδιώξει να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Champions League, γίνοντας η τρίτη κυπριακή ομάδα που φτάνει στα «αστέρια» μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ και γεμίζοντας τα ταμεία της με πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 19-20 Αυγούστου στο Βελιγράδι και ο επαναληπτικός στις 26/27 του μήνα στο «Alphamega Stadium».

Θυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας, προπονητής του οποίου είναι ο γνώριμός μας Βλάνταν Μιλόγεβιτς και έχει ρόστερ του οποίου η αξία εκτιμάται στα 78 εκατ. ευρώ, αντιμετώπισε άλλες πέντε φορές στο παρελθόν κυπριακές ομάδες, μετρώντας τρεις προκρίσεις (δύο επί Ομόνοιας, μία επί Απόλλωνα) και δύο αποκλεισμούς (από ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια).