Πανηγυρικές προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενέρ - Πέρασε παρά την ήττα η Ρέιντζερς

Η Κοπεγχάγη έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και πανηγύρισε μια άνετη πρόκριση απέναντι στη Μάλμε, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-0 στον δεύτερο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Τα γκολ για τους Δανούς ήρθαν από τους Ούεσκας (31’), Ελγιουνούσι (51’), Μάττσον (67’) και τον Ρόμπερτ, που σκόραρε δις (43’, 69’). Σημαντικό στοιχείο ήταν η παρουσία των Κόταρσκι και Χατζηδιάκου, που αγωνίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άμυνα της ομάδας.

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και με νίκη 5-2 επί της Φέγενορντ στην Κωνσταντινούπολη εξασφάλισε την πρόκριση. Τα γκολ για τους Τούρκους σημείωσαν οι Μπράουν, Ντουράν, Φρεντ, Γιουσέφ Εν-Νεσίρι και ο Ταλίσκα που διαμόρφωσε το τελικό σκορ, ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόραρε δις ο Βατανάμπε.

Τέλος, στην Τσεχία, η Βίκτορια Πλζεν νίκησε 2-1 τη Ρέιντζερς, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα 3-0 του πρώτου αγώνα, με την σκωτσέζικη ομάδα να προκρίνεται παρά την ήττα. Οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Ντουροσίνμι και τον Μάρκοβιτς, ενώ για τους Σκωτσέζους, για τους οποίους αγωνίστηκε ο Ντεσέρς σε όλο το ματς, σκόραρε ο Κάμερον.

sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη