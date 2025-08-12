Τρελή ανατροπή από το 0-2 και πρόκριση για την Κλαμπ Μπριζ με «υπογραφή» Τζόλη!

Μια... τρελή πρόκριση στα playoffs του Champions League πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (12/08) η Κλαμπ Μπριζ!

Με «προίκα» το υπέρ της 1-0 από τον πρώτο αγώνα, η ομάδα του Χρήστου Τζόλη κατάφερε και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των προκριματικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από μια τεράστια μάχη με τη Ζάλτσμπουργκ (3-2) στο «Jan Breydel», αλλά και μια τεράστια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο!

Οι Βέλγοι βρέθηκαν από νωρίς με την πλάτη στον... τοίχο, όταν οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα μπροστά με 2-0, χάρη στα τέρματα των Ράσμουσεν και Μπαϊντού στο 18ο και 42ο λεπτό αντίστοιχα.

Παρά το σοκ, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στην επανάληψη και με όμορφο τέρμα του Σέις στο 61ο λεπτό μείωσαν σε 1-2, σκορ με το οποίο το ζευγάρι θα πήγαινε στην παράταση. Η Κλαμπ Μπριζ συνέχισε να ασκεί πίεση στους Αυστριακούς και στο 83' ο Φορμπς με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τα δεξιά έγραψε το 2-2!

Το... κερασάκι της σπουδαίας ανατροπής είχε την «υπογραφή» του Χρήστου Τζόλη, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να «σερβίρει» το τελικό 3-2 στον αρχηγό της ομάδας Βανάκεν στις καθυστερήσεις του αγώνα και δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ματς.

