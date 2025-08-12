ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρελή ανατροπή από το 0-2 και πρόκριση για την Κλαμπ Μπριζ με «υπογραφή» Τζόλη!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρελή ανατροπή από το 0-2 και πρόκριση για την Κλαμπ Μπριζ με «υπογραφή» Τζόλη!

Μια... τρελή πρόκριση στα playoffs του Champions League πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (12/08) η Κλαμπ Μπριζ!

Με «προίκα» το υπέρ της 1-0 από τον πρώτο αγώνα, η ομάδα του Χρήστου Τζόλη κατάφερε και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των προκριματικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από μια τεράστια μάχη με τη Ζάλτσμπουργκ (3-2) στο «Jan Breydel», αλλά και μια τεράστια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο!

Οι Βέλγοι βρέθηκαν από νωρίς με την πλάτη στον... τοίχο, όταν οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα μπροστά με 2-0, χάρη στα τέρματα των Ράσμουσεν και Μπαϊντού στο 18ο και 42ο λεπτό αντίστοιχα.

Παρά το σοκ, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στην επανάληψη και με όμορφο τέρμα του Σέις στο 61ο λεπτό μείωσαν σε 1-2, σκορ με το οποίο το ζευγάρι θα πήγαινε στην παράταση. Η Κλαμπ Μπριζ συνέχισε να ασκεί πίεση στους Αυστριακούς και στο 83' ο Φορμπς με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τα δεξιά έγραψε το 2-2!

Το... κερασάκι της σπουδαίας ανατροπής είχε την «υπογραφή» του Χρήστου Τζόλη, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να «σερβίρει» το τελικό 3-2 στον αρχηγό της ομάδας Βανάκεν στις καθυστερήσεις του αγώνα και δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ματς.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ομάδες που συνεχίζουν στα πλέι οφ του Champions League και πως έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ερυθρός Αστέρας το τελευταίο εμπόδιο για την Πάφος FC στον δρόμο για τα... «αστέρια»!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σφραγίδα... κυπριακή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξασφάλισε 10+ εκατομμύρια ευρώ η Πάφος και πάει για το... χρυσάφι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πανηγυρικές προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενέρ - Πέρασε παρά την ήττα η Ρέιντζερς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης!

Ελλάδα

|

Category image

Τρελή ανατροπή από το 0-2 και πρόκριση για την Κλαμπ Μπριζ με «υπογραφή» Τζόλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καρσέδο: «Μπορούμε και πιο ψηλά, δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή εμφάνιση και τα ιστορικά γκολ της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι αριθμοί του Τζόκερ και το τζάκποτ ρεκόρ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σούνιτς: «Φυσικά είμαστε αισιόδοξοι για Champions League»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τάνκοβιτς: «Δεν φοβόμαστε κανέναν, όποιος κι αν είναι φέρτε τον μέσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διέλυσε την Ντιναμό και πάει στα... «αστεράτα» πλέι οφ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημα στην Έβερτον ο Γκρίλις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κορέια «κλείδωσε» τη μεγάλη πρόκριση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη