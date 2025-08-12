ΦΩΤΟ: Παρουσιάστηκε και αποθεώθηκε ο Νταβίντ Λουίς!

«Οε οε Νταβίντ Λουίς» ήταν το σύνθημα που δόνησε το «Alphamega Stadium» στην ανάπαυλα της αναμέτρησης της Πάφου με την Ντιναμό Κιέβου.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας παρουσιάστηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, στον κόσμο της ομάδας αμέσως μετά τη λήξη του ημιχρόνου, με τους οπαδούς να δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα και να καταχειροκροτούν τον έμπειρο πρώην αμυντικό των Τσέλσι, Άρσεναλ και Παρί, μεταξύ άλλων.

Ο 38χρονος άσος ανταπέδωσε το χειροκρότημα ευχαριστώντας τον κόσμο της ομάδας για τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε.