Τα εισιτήρια του Final Four του BCL στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ

Η ώρα για τον κόσμο της ΑΕΚ έφτασε. Η επίσημη ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ γνωστοποίησε πως πλέον βρίσκονται σε διάθεση για τους φίλους της ομάδας, τα εισιτήρια για το Final Four του BCL στην Μπανταλόνα.

Πλέον, η αγορά για τον κόσμο της Ένωσης άνοιξε, με τους φίλους της ομάδας να έχουν την ικανότητα να προμηθευτούν τα... μαγικά χαρτάκια για την τελική φάση της διοργάνωσης στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με τη διάθεση των εισιτηρίων, την κατανομή τους με βάση τις υπόλοιπες ομάδες που θα βρεθούν στην Μπανταλόνα, η ΑΕΚ υπολογίζεται να έχει περίπου 2000 φίλους της στο πλευρό της.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ, η «Βασίλισσα» σάς θέλει στο πλευρό της. Η παρουσία σας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, όπως απεδείχθη πολλάκις στο διάβα της ένδοξης Ιστορίας μας, συνιστά απαραίτητη συνθήκη για ακόμη μία διάκριση.

Όσοι επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Καταλονία, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μ’ ένα εισιτήριο όλες τις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη22:00 ΑΕΚ – ΜάλαγαΣάββατο 9 Μαΐου18:00 Μικρός Τελικός21:00 ΤελικόςΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €».

