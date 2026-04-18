Νίκολιτς: «Περίπλοκο για εμάς το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ποτέ δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του ντέρμπι της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» (19/4, 18:00) για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη στη μάχη του τίτλου!

Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του μεγάλου ματς, μιλώντας για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα του μετά από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ:

Για το πώς αισθάνεται πνευματικά και σωματικά την ομάδα: «Ένα περίπλοκο παιχνίδι μπροστά μας, γιατί διεξάγεται σε λιγότερες από 72 ώρες από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν εννοώ σωματικά, γιατί οι παίκτες μας βρίσκονται σε πολύ καλή φόρμα, αλλά συναισθηματικά, γιατί οι προηγούμενες δύο εβδομάδες ήταν έντονες. Ελπίζω να ανακάμψουν συναισθηματικά και να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι, γιατί είναι κρίσιμο παιχνίδι, στη μάχη για το πρωτάθλημα, που είναι και ο τελικός μας στόχος. Από την άλλη, υποδεχόμαστε τον ΠΑΟΚ, μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που θα έλεγα ότι είναι διάσημη στην Ελλάδα για το – ας το πούμε έτσι- σκληρό της ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να πετύχεις γκολ απέναντί τους, δεν είναι από τις ομάδες που δέχονται πολλά γκολ.

Και είναι πάντα έτοιμοι να σε τιμωρήσουν κάθε στιγμή. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια από τις εξέδρες, γιατί είναι η ώρα, πλησιάζοντας στο τέλος της σεζόν, να είμαστε ενωμένοι. Να σπρώξουν την ομάδα, γιατί δεν είναι μια απλή κατάσταση σε σχέση με τη χρονική συγκυρία, αλλά ποτέ δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Ελπίζω και ξέρω ότι το παιχνίδι θα είναι sold out, θα είναι μια ακόμη σπουδαία ποδοσφαιρική βραδιά για τον κόσμο της ΑΕΚ. Έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερό μας σε αυτό το ματς για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για το τι περιμένει από τους παίκτες του, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη: «Να παίξουν ποδόσφαιρο με τον τρόπο που εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Να μην αισθάνονται υπό το καθεστώς κάποια τρομερής πίεσης, φυσικά αυτή η πίεση υπάρχει, αλλά να κάνουμε ό,τι συνήθως στα παιχνίδια όλης τη σεζόν. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε aggressive, να τρέξουμε πολύ, να παλέψουμε, να φέρουμε ενέργεια στο ματς. Να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας στο μέγιστο επίπεδο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να σε τιμωρήσει ανά πάσα στιγμή.

Και μετά, λεπτό με το λεπτό, να ζούμε για το επόμενο λεπτό, για την επόμενη διεκδικούμενη μπάλα. Και κάπως έτσι να πάμε για τον τελικό μας στόχο, να πάρουμε το αποτέλεσμα. Κάτι που επαναλαμβάνω, ότι δεν θα είναι απλό, δεν θα είναι ένας στόχος εύκολος να τον πετύχεις. Θα είναι περίπλοκο, γι’ αυτό πρέπει να πάμε λεπτό με το λεπτό, φάση με τη φάση. Πρέπει να αξίζουμε να προσελκύσουμε με το μέρος μας ένα μικρό κομμάτι τύχης, γιατί για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια και για να πετύχεις τον τελικό σου στόχο, πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός. Τυχερός όχι με την κλασική έννοια, πρέπει να προσελκύσεις την αθλητική τύχη, με καλή συμπεριφορά, με προσήλωση, με ενέργεια. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

Για το αν είναι τελικός το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Όχι, σίγουρα δεν είναι τελικός, είναι η δεύτερη αγωνιστική των play offs, η δεύτερη από τις έξι. Δεν θα είναι τελικός, όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα για οποιονδήποτε. Είναι σημαντικό, όπως είπα και πριν, φυσικά είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Γνωρίζουμε τα μαθηματικά, τα ποδοσφαιρικά μαθηματικά των playoffs, ξέρουμε ότι έχουμε κάποιο προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Αλλά είναι τελικός; Όχι δεν είναι. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, δεν πρόκειται για τελικό. Θα είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο για έναν από τους δυο μας μετά από αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τελικός».

