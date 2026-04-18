Ενοχλήσεις και νοκ άουτ με την ΑΕΚ ο Γιακουμάκης

Τα προβλήματα συνεχίζονται και δεν σταματούν στον ΠΑΟΚ, με την τελευταία προπόνηση να βρίσκει τον Γιώργο Γιακουμάκη με ενοχλήσεις και τον Κρητικό φορ να τίθεται νοκ άουτ για τον αυριανό (19/4 18:00) αγώνα.

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης. Η κατάσταση του φορ του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Πέραν του Κρητικού φορ, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνέχισε την θεραπεία του. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.

