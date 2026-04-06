ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές»: Χαμός στην άφιξη της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια μέσα σε αποθέωση, με τον κόσμο να στήνει γιορτή και να φωνάζει συνθήματα τίτλου μετά το μεγάλο διπλό στο Φάληρο και τον Κοϊτά να πανηγυρίζει με καπνογόνο!

Εν μέσω αποθέωσης η άφιξη της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το πούλμαν της ομάδας να φτάνει μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και τον κόσμο να δημιουργεί σκηνικό… φιέστας.

Η εικόνα είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, με τη Συγγρού να «ντύνεται» στα κιτρινόμαυρα και εκατοντάδες φίλους της Ένωσης να περιμένουν την αποστολή, αποθεώνοντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Μάλιστα, με μηχανοκίνητη πορεία συνόδευσαν το πούλμαν για μεγάλο μέρος της διαδρομής, δημιουργώντας εντυπωσιακό σκηνικό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μπήκε μέσα στο πλήθος, έγινε «ένα» με τον κόσμο και γνώρισε αποθέωση. Με έντονη συγκίνηση, απευθύνθηκε στους φίλους της ομάδας λέγοντας: «Μεγάλη μέρα για την αξιοπρέπειά μας, τον μαχητισμό μας, το πάθος μας και την πίστη μας».

Το μήνυμά του λειτούργησε σαν σήμα εκκίνησης για νέο κύμα ενθουσιασμού, με τους Ενωσίτες να απαντούν με συνθήματα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε»!

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκατοντάδες φίλοι της Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Allwyn Arena και περίμεναν την αποστολή, ξεσπώντας σε έντονους πανηγυρισμούς με την άφιξή της. Συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητος παλμός έδωσαν τον τόνο, με το «να τοι, να τοι οι πρωταθλητές» να κυριαρχεί.

Οι παίκτες γνώρισαν θερμή υποδοχή, με τον κόσμο να τους αποθεώνει για τη μεγάλη νίκη στο Φάληρο, ενώ ανάλογη ήταν και η υποδοχή προς τον Μάριο Ηλιόπουλο, που βρέθηκε στο σημείο και αποθεώθηκε.

Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς, καθώς φίλαθλος της Ένωσης του έδωσε καπνογόνο, με τον Μαυριτανό εξτρέμ να το ζει στο έπακρο μαζί με τον κόσμο!

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

