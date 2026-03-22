Επίσημη η ανανέωση του Μάνταλου με την ΑΕΚ μέχρι το 2027: Φοβερό βίντεο με… γράμμα στον γιο του!

Επίσημη η ανανέωση του Μάνταλου με την ΑΕΚ μέχρι το 2027: Φοβερό βίντεο με… γράμμα στον γιο του!

Η ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα του ματς με την Κηφισιά επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πέτρο Μάνταλο για την παραμονή της σημαίας στον ιστό της μέχρι το 2027 και η ανακοίνωση ήρθε με συγκινητικό βίντεο!

Ήταν δεδομένο εδώ και καιρό. Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια. Ο Πέτρος Μάνταλος θα παραμείνει παίκτης -και ηγέτης της ΑΕΚ- και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο η «Ένωση» επέλεξε να επισημοποιήσει τη συμφωνία με τον αρχηγό της για το νέο συμβόλαιο, συγκίνησε τον κόσμο που το παρακολούθησε λίγο πριν από τη σέντρα στο ματς με την Κηφισιά, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Ο Πέτρος Μάνταλος γράφει ένα γράμμα στον μικρό γιο του για την ιστορία του με τα κιτρινόμαυρα – μια ιστορία που θα αποκτήσει ακόμη περισσότερες σελίδες από την επόμενη σεζόν.

