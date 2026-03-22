Επίσημη η ανανέωση του Μάνταλου με την ΑΕΚ μέχρι το 2027: Φοβερό βίντεο με… γράμμα στον γιο του!

Ήταν δεδομένο εδώ και καιρό. Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια. Ο Πέτρος Μάνταλος θα παραμείνει παίκτης -και ηγέτης της ΑΕΚ- και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο η «Ένωση» επέλεξε να επισημοποιήσει τη συμφωνία με τον αρχηγό της για το νέο συμβόλαιο, συγκίνησε τον κόσμο που το παρακολούθησε λίγο πριν από τη σέντρα στο ματς με την Κηφισιά, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Ο Πέτρος Μάνταλος γράφει ένα γράμμα στον μικρό γιο του για την ιστορία του με τα κιτρινόμαυρα – μια ιστορία που θα αποκτήσει ακόμη περισσότερες σελίδες από την επόμενη σεζόν.

