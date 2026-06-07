Η Γερμανία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Μουντιάλ με νίκη κόντρα στις ΗΠΑ

Ολοκλήρωσε με νίκη την προετοιμασία της για το Μουντιάλ η Γερμανία!

Εκ των φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιβλήθηκε με 2-1 των ΗΠΑ σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Σικάγο, δείχνοντας μπόλικα θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της, παρά τις αρκετές δοκιμές που έκανε ο προπονητής της.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους Γερμανούς, οι οποίοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 2ο κιόλας λεπτό και στην πρώτη καλή φάση που δημιούργησαν, όταν μετά από μια υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, ο Χάβερτς έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά!

Οι ΗΠΑ βρήκαν την απάντηση στο 37’, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση αμυντικού με κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στον Ρόμπινσον, ο οποίος ισοφάρισε με ένα απίθανο σουτ-βολίδα!

Ωστόσο, η Γερμανία βρήκε και δεύτερο γκολ, στο 57’, μετά από μια όμορφη ομαδική προσπάθεια, η μπάλα κατέληξε στον Σανέ, ο οποίος σκόραρε με διαγώνιο και συρτό σουτ.

Θυμίζουμε ότι η Γερμανία βρίσκεται στον 5ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ, ενώ οι διοργανωτές Αμερικανοί, θα κοντραριστούν με Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία.

sport-fm.gr