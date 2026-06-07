Αυτό θα πει στήριξη!

Η Ομόνοια φρόντισε να δείχνει εμπράκτως τη στήριξή στον Φώτη Κίτσο δίνοντάς του νέο συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας. Το ίδιο έκανε και με τον Ματέο Μάριτς με αμφότερους τους ποδοσφαιριστές να υπογράφουν νέο τριετές συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η διοίκηση της Ομόνοιας δείχνει με αυτόν τον τρόπο σε όλους τους παίκτες της πως εάν με τη δουλειά αξίζουν να κερδίσουν καλύτερα συμβόλαια, αυτό θα γίνει χωρίς δισταγμό.

Ειδικά πάντως στην περίπτωση του Κίτσου, η Ομόνοια έδειξε πως αναγνώρισε την προσφορά του πριν τον σοβαρό τραυματισμό και πως αυτός σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε ρόλο στο κοιτάξει αλλού για τη συγκεκριμένη θέση.

Ψαλ