Φιλική νίκη χωρίς Μέσι για την Αργεντινή στο πρώτο φιλικό ενόψει Μουντιάλ

Η Αργεντινή επιβλήθηκε 2-0 της Ονδούρας στο πρώτο αλλά και... προτελευταίο φιλικό εν όψει του Μουντιάλ. Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, που προφυλάχθηκε λόγω ενοχλήσεων, η παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν ενθουσίασε με την εμφάνισή της στο Τέξας, μπροστά σε 90.000 θεατές.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, καθώς άνοιξε το σκορ στο 37' με πέναλτι που κέρδισε ο Νικολάς Ταλιαφίκο, ενώ στο 54' σέρβιρε με τακουνάκι στον Τζιοβάνι Σιμεόνε το δεύτερο γκολ.

Η «αλμπισελέστε» ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας της απέναντι στην Ισλανδία την Τετάρτη, προτού μπει στη μάχη του Μουντιάλ στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Αλγερία.

sport-fm.gr