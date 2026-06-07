Νικηφόρο ξεκίνημα για την Πορτογαλία στα τεστ για το Παγκόσμιο

Η Πορτογαλία μπήκε με το δεξί στα φιλικά προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 2-1 της Χιλής σε μια αναμέτρηση που είχε ρυθμό, φάσεις και ένταση. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έδειξε από νωρίς διάθεση να επιβάλει το παιχνίδι της, δημιουργώντας ευκαιρίες και βρίσκοντας δύο γκολ με τους Γκονσάλο Γκέδες και Μπρούνο Φερνάντες.

Το πρώτο μέρος είχε… σασπένς, με τους Λεάο και Ρομάν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις μετά από έντονο επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά, οι Ίβηρες δεν έχασαν τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, με φρέσκα πρόσωπα από τον πάγκο, βρήκαν τον τρόπο να «καθαρίσουν» το ματς.

Η Χιλή μείωσε στο φινάλε με δυνατό σουτ του Σεπεδά, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει περισσότερο. Η Πορτογαλία ολοκλήρωσε το πρώτο τεστ με θετικό πρόσημο, δείχνοντας ότι ανεβάζει στροφές ενόψει των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου θα αντιμετωπίσει Κολομβία, Ουζμπεκιστάν και Λ.Δ. Κονγκό.

Επόμενο φιλικό για την ομάδα του Μαρτίνεθ είναι αυτό με τη Νιγηρία στις 10 Ιουνίου.

sport-fm.gr