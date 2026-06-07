Καθάρισε ο Κέιν για την προβληματική Αγγλία

Έτσι δεν πάει πουθενά η Αγγλία! Τα «τρία λιοντάρια» ήταν... αποκρουστικά, ενόψει του Μουντιάλ και παρά τη νίκη τους θα πρέπει να βελτιωθούν αν θέλουν να ελπίζουν σε διάκριση.

Παρόλα αυτά η ομάδα του Τόμας Τούχελ, που χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του, επικράτησε 1-0 της Νέας Ζηλανδίας σε φιλική αναμέτρηση στην Τάμπα της Φλόριντα. Αρκετά «φλύαρη» και δίχως ιδέες στο παιχνίδι της η Αγγλία, που ετοιμάζεται για την πρόβα τζενεράλε κόντρα στην Κόστα Ρίκα στις 10 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα η Σκωτία, ήταν εξαιρετική απέναντι στη Βολιβία επικρατώντας 4-0 με όλα τα γκολ στο πρώτο μέρος. Ο Σάκλαντ στο 5' άνοιξε το σκορ από την ασίστ του Ρόμπερτσον, ενώ στο 23' ο ΜακΤόμινεϊ, έκανε το 2-0. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Τσε Άνταμς ο οποίος με τέρματα στο 30' και στο 45' διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Νίκη για το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρόβα τζενεράλε. Η ομάδα του Πέδρο Μπρίτο, είχε εύκολο έργο κόντρα στις Βερμούδες, τις οποίες και νίκησε με σκορ 3-0 χάρη σε τέρματα του Σεμέντο στο 33', του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ στο 90'+2' ήρθε και το τελικό 3-0.

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