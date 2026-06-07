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Πλέον μόνος στα 2,5 εκατομμύρια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλέον μόνος στα 2,5 εκατομμύρια!

Μιας και είμαστε σε περίοδο Εθνικών ομάδων, ρίξαμε μια ματιά στη χρηματιστηριακή αξία των παικτών. Πρώτος στη λίστα από τους διεθνείς μας είναι ο Ιωάννης Πίττας που συνεχίζει να κοστολογείται στα 2.500.000 ευρώ.

Ο επιθετικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας πλέον είναι μόνος στην κορυφή, καθώς ο Στέλιος Ανδρέου που τους προηγούμενους μήνες δινόταν κι αυτός με το συγκεκριμένος ποσό, πλέον είναι 500.000 ευρώ πιο κάτω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αμυντικός της Βίντζεφ Λοτζ πριν ακριβώς έναν χρόνο, προτού αναχωρήσει από τη Σαρλερουά, κοστολογείτο από το transfermarkt στα 3.500.000 ευρώ. Την τριάδα κλείνει άλλος ένας παίκτης που αγωνίζεται στο εξωτερικό, ο Λοΐζος Λοΐζου (Χάποελ Τελ Αβίβ) με 1.500.000 ευρώ.

Σ.Σ.

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