ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Αθήνα ο Νίκολιτς, πέφτουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο με ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Αθήνα ο Νίκολιτς, πέφτουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο με ΑΕΚ

Θέμα χρόνου είναι πλέον η επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται στην Αθήνα και αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές στο νέα του deal με την «Ένωση».

Όλα δείχνουν πως αυτό θα έχει διάρκεια ως το 2029 (μετά από επιμονή του Μάριου Ηλιόπουλου, που ήθελε να προστεθούν δύο επιπλέον έτη στο τρέχον συμβόλαιο), με γενναία αύξηση στις αποδοχές του και ένα πολύ σημαντικό μπόνους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη νέα σεζόν.

Σε αυτό, ασφαλώς, προβλέπεται και ρήτρα για ομάδες του εξωτερικού, ωστόσο είναι προφανές πως αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Νίκολιτς βρίσκεται μόνο η ΑΕΚ και παρότι έχει φιλοδοξίες ως επαγγελματίας να δουλέψει κάποια στιγμή σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, θεωρεί πως δεν έχει ολοκληρώσει το πρότζεκτ του στην «Ένωση», το οποίο τον καλύπτει απόλυτα.

Στην ατζέντα της ΑΕΚ βρίσκονται πάντα οι ανανεώσεις των Ορμπελίνα Πινέδα και Νίκολα Γιόβιτς αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη πίεση χρόνου. Αμφότεροι δεσμεύονται ως το καλοκαίρι του 2027. Με τον Μεξικανό έγιναν κάποιες προκαταρκτικές επαφές, αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο είναι απόλυτα αφοσιωμένος τώρα ο 30χρονος άσος. Όσο για τον Σέρβο φορ, υπάρχει επίσης πρόθεση επέκτασης συμβολαίου, αλλά πάντα και ένα ανοιχτό παράθυρο για πώληση εφόσον έρθει μια μεγάλη πρόταση που θα ικανοποιεί όχι μόνο τον ίδιο αλλά και την ομάδα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε Σαββίδη η Καρμιώτισσα

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Στον αέρα το μέλλον του Σκαριόλο στη Ρεάλ μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προορισμός... Ρουμανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όταν ο Μέσι χαρακτήρισε τον νέο του Ολυμπιακού ως τον δυσκολότερο αντίπαλο του

Ελλάδα

|

Category image

Στη… γωνία για Τολιόπουλο και ΜακΚίσικ ο Άρης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Αθήνα ο Νίκολιτς, πέφτουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο με ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τελικά δεν κάνει το «αγροτικό» του

Απόψεις

|

Category image

Δυνατό τεστ για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία

Ελλάδα

|

Category image

Εθνική Κύπρου: Να επιβεβαιώσει την άνοδο στο τελευταίο φιλικό

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Marca: «Μόνο τα τυπικά μένουν για Μαφέο και Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλέον μόνος στα 2,5 εκατομμύρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική νίκη χωρίς Μέσι για την Αργεντινή στο πρώτο φιλικό ενόψει Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Καθάρισε ο Κέιν για την προβληματική Αγγλία

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Αυτό θα πει στήριξη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η τραγική συγκυρία για τρεις μορφές της Λίβερπουλ

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη