Στην Αθήνα ο Νίκολιτς, πέφτουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο με ΑΕΚ

Θέμα χρόνου είναι πλέον η επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται στην Αθήνα και αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές στο νέα του deal με την «Ένωση».

Όλα δείχνουν πως αυτό θα έχει διάρκεια ως το 2029 (μετά από επιμονή του Μάριου Ηλιόπουλου, που ήθελε να προστεθούν δύο επιπλέον έτη στο τρέχον συμβόλαιο), με γενναία αύξηση στις αποδοχές του και ένα πολύ σημαντικό μπόνους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη νέα σεζόν.

Σε αυτό, ασφαλώς, προβλέπεται και ρήτρα για ομάδες του εξωτερικού, ωστόσο είναι προφανές πως αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Νίκολιτς βρίσκεται μόνο η ΑΕΚ και παρότι έχει φιλοδοξίες ως επαγγελματίας να δουλέψει κάποια στιγμή σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, θεωρεί πως δεν έχει ολοκληρώσει το πρότζεκτ του στην «Ένωση», το οποίο τον καλύπτει απόλυτα.

Στην ατζέντα της ΑΕΚ βρίσκονται πάντα οι ανανεώσεις των Ορμπελίνα Πινέδα και Νίκολα Γιόβιτς αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη πίεση χρόνου. Αμφότεροι δεσμεύονται ως το καλοκαίρι του 2027. Με τον Μεξικανό έγιναν κάποιες προκαταρκτικές επαφές, αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο είναι απόλυτα αφοσιωμένος τώρα ο 30χρονος άσος. Όσο για τον Σέρβο φορ, υπάρχει επίσης πρόθεση επέκτασης συμβολαίου, αλλά πάντα και ένα ανοιχτό παράθυρο για πώληση εφόσον έρθει μια μεγάλη πρόταση που θα ικανοποιεί όχι μόνο τον ίδιο αλλά και την ομάδα.

sport-fm.gr