Παναθηναϊκός: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία για Πλζεν

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Πέμπτης (19/2, 22:00) κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, ασκήσεις τακτικής και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ο Τζούριτσιτς συμμετείχε κανονικά βγάζοντας όλη την προπόνηση, ενώ ο Πελίστρι ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Ατομικό πρόγραμμα για Ντέσερς και Σισοκό, ενώ θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας.

