ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη «ζημιά» με Τσιριβέγια, μένει εκτός για 1,5 μήνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλη «ζημιά» με Τσιριβέγια, μένει εκτός για 1,5 μήνα

Εκτός απ' τη νέα απώλεια βαθμών στο Περιστέρι στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (25/1) με τον Ατρόμητο (0-0), που τον κράτησε μακριά απ' την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ο Παναθηναϊκός «έχασε» και τον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό κι αντικαταστάθηκε στο 81ο λεπτό.

Το αποτέλεσμα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα (26/1) ο Ισπανός μέσος «έδειξε» πως έχει υποστεί «θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού», με τους «πράσινους» να ενημερώνουν επίσημα πως ο Τσιριβέγια υπολογίζεται οτι θα μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Όπερ σημαίνει πως θα χάσει τόσο τον αγώνα της Πέμπτης (29/1, 22:00) με τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όσο και τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης τον Φεβρουάριο (και τον Μάρτιο στους «16», εάν ο Παναθηναϊκός περάσει απ' τον ενδιάμεσο γύρο), αλλά και τους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (4 και 11/2) και σχεδόν όλο το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου της Super League.

Με την επιστροφή του να υπολογίζεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάρτη, οριακά πριν απ' τον τελευταίο αγώνα της regular season με τον Αστέρα στην Τρίπολη. 

Ο Τσιριβέγια «ανέβασε» ένα μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πολύ απογοητευτικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός».

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προπονήθηκαν Τζόουνς και Μιλουτίνοφ-Πρώτη για Τζόζεφ, εκτός ακόμη ο Νιλικίνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Σβιτόλινα «διέλυσε» την Γκοφ και πέρασε στα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Η κίνηση του Άρη που αξίζει χειροκρότημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλήγμα με Σουάρεθ - Εκτός 8-10 βδομάδες!

ΑΕΚ

|

Category image

Μεγάλο πλήγμα για τη Γιουνάιτεντ: Χάνει τον Ντόργκου για περίπου 2,5 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Εντρικ «πήρε» ένα από τα ρεκόρ του «φαινόμενου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλη «ζημιά» με Τσιριβέγια, μένει εκτός για 1,5 μήνα

Ελλάδα

|

Category image

Συγκλονιστικός Αρτυματάς: «Θα λείψω για βδομάδες - Ήθελα να φοράω τη φανέλα και να αγωνίζομαι για εσάς»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θελάδες: «Να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε να παίζουμε ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κλείνει Ντα Κρουζ η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σκάνδαλο-βόμβα: Αντζέντης μεταξύ άλλων του Μπέιλ κατηγορείται για φρικαλεότητες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάλος από τις χειρονομίες του Ρονάλντο σε αντιπάλους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες για Καραμπάχ ο Νάλι

ΑΕΚ

|

Category image

«Να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο - Δεν είναι σε κρίση η ομάδα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το 2026 του… ζεματιστού Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη