Σάλος από τις χειρονομίες του Ρονάλντο σε αντιπάλους

Η Αλ Νασρ επικράτησε 1-0 της Αλ Τααβόν και μείωσε στους πέντε βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όχι με κάποιο γκολ, αφού δεν σκόραρε, αλλά με τη διαμάχη του με αντιπάλους.

Η κάμερα έπιασε τον Πορτογάλο σταρ να προκαλεί τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Αρχικά φαίνεται να λέει σε έναν αντίπαλο να ηρεμήσει, στη συνέχεια καλεί ειρωνικά έναν άλλο που τον μάρκαρε στενά να ανέβει στην πλάτη του, ενώ με τη λήξη του αγώνα πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στους αντιπάλους του την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Ο 40χρονος άσος διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο με την Αλ Νασρ, ενώ έχει βάλει πλώρη για τον μεγάλο του στόχο που είναι η συμπλήρωση 1.000 επίσημων γκολ.

Ronaldo to the Al-Taawoun player 😂 pic.twitter.com/1rShv41PY6 — NassrXtra (@NassrXtra1) January 27, 2026

sportfm.gr