Θελάδες: «Να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε να παίζουμε ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες»

Τα όσα είπε ο προπονητής της Πάφου για το παιχνίδι απέναντι στη Σλάβια Πράγας για τη τελευταία αγωνιστική του Champions League.

Αναλυτικά:

«Είμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση όπως το παιχνίδι με Τσέλσι, δεν έχουμε τόσες επιλογές λόγω τραυματισμών, έχουμε παίχτες που δεν μπορούν να αγωνιστούν. 

Αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει κάποιος παίχτης να ενταχθεί στην ομάδα μετά από τη τελευταία προπόνηση. Ο Κορέια χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Μοναδικός μας στόχος είναι να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε. 

Δεν είναι εύκολο αλλά πρέπει να διαχειριστούμε το πιεσμένο πρόγραμμα. Αγωνιζόμαστε κάθε λίγες μέρες με λίγες επιλογές. Ξέρουμε είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στο αυριανό παιχνίδι και στη νίκη. Υπάρχουν οι συνθήκες να προκριθούμε αύριο και οι παίχτες το έχουν καταλάβει αυτό. Έχουν βάλει την Πάφο στον ευρωπαϊκό χάρτη. Αύριο έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουμε στην διοργάνωση με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε.» 

Τους ποδοσφαιριστές της ομάδας εκπροσώπησε ο Τζέι Γκόρτερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τερματοφύλακας των κυανολεύκων:

«Είναι εκπληκτικό να αγωνίζομαι στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Είμαι χαρούμενος που αγωνίζομαι και έχω περισσότερο χρόνο. Ως σύνολο έχουμε αυτοπεποίθηση από το τελευταίο παιχνίδι του τσάμπιονς Λιγκ. Χάσαμε κάποια παιχνίδια και υπάρχει γκρίνια, και αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε».

ΠΑΦΟΣ FC

