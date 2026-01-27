Κλείνει Ντα Κρουζ η Ανόρθωση

Εξελίξεις προκύπτουν στο μεταγραφικό μέτωπο της Ανόρθωσης, καθώς ο Αλέσιο Ντα Κρουζ βρίσκεται μια ανάσα από την επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι έχει ήδη αφιχθεί στην Κύπρο και απομένουν τα τυπικά για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την «Κυρία», ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Ατλέτικ Κλαμπ Βραζιλίας, με την οποία μέτρησε 13 συμμετοχές και 3 τέρματα στη Β’ Κατηγορία.

Διαθέτει επίσης ολλανδικό διαβατήριο αφού στο παρελθόν αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Ολλανδία. Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ στην Eredivisie, πραγματοποιώντας θετικές εμφανίσεις με απολογισμό 4 γκολ και 1 ασίστ σε 18 συμμετοχές.

Αξίζει να σημειώθει πως την περασμένη σεζόν ήταν μια ανάσα από την απόκτηση του ο Απόλλωνας όμως τη τελευταία στιγμή ναυάγησε η συμφωνία.