Ο Εντρικ «πήρε» ένα από τα ρεκόρ του «φαινόμενου»

Ο Εντρικ έχει προσαρμοσθεί ιδανικά στο νέο του περιβάλλον, καθώς μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Μπαρτσελόνα, εντυπωσιάζει στις πρώτες εμφανίσεις του στο σαμπιονά με τα «χρώματα» της Λιόν.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, πέτυχε τρία τέρματα στην εμφατική εκτός έδρας νίκη επί της Μετς με 5-2 κι «έγραψε Ιστορία» όντας ο κάτοχος ενός από τα παλαιότερα ρεκόρ που σημείωσε στην καριέρα του ο συμπατριώτης του, Ρονάλντο.

Με το χατ-τρικ που πέτυχε την περασμένη Κυριακή (25/1), ο Εντρικ έγινε ο νεαρότερος Βραζιλιάνος που σκοράρει τρία γκολ στον ίδιο αγώνα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καθώς είναι 19 ετών και έξι μηνών, ενώ ο προκάτοχος του σχετικού ρεκόρ, το «φαινόμενο», το είχε καταφέρει σε ηλικία 21 ετών για λογαριασμό της Ιντερ, την αγωνιστική περίοδο 1997-98.

ΑΠΕ-ΜΠΕ