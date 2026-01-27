Σκάνδαλο-βόμβα: Αντζέντης μεταξύ άλλων του Μπέιλ κατηγορείται για φρικαλεότητες

Ο Τζόναθαν Μπάρνετ, επί χρόνια ατζέντης και άνθρωπος-κλειδί σε μεταγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες σε αστική αγωγή που κατατέθηκε στην Καλιφόρνια, ενώ την ίδια στιγμή ερευνάται και από τις βρετανικές Αρχές, όπως αναφέρει η «Sun».

Ο 75χρονος Βρετανός αρνείται κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί το όνομά του μέχρι τέλους.

Η καταγγελία και η γυναίκα πίσω από το ψευδώνυμο

Η αγωγή έχει κατατεθεί από γυναίκα αυστραλιανής καταγωγής, η οποία εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα ως Τζέιν Ντο.

Για πρώτη φορά, η ίδια περιγράφει δημόσια μια πολυετή σχέση με τον Μπάρνετ, κάνοντας λόγο για ακραία ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από το 2017 έως το 2023.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου, με απειλές που –όπως αναφέρει– εκτείνονταν ακόμη και στην ασφάλεια της οικογένειάς της. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι μέχρι και σήμερα η εντολέας του ζει με φόβο.

Ισχυρισμοί για κακοποίηση και εξαναγκασμό

Στα έγγραφα της προσφυγής περιγράφονται καταγγελίες για επαναλαμβανόμενους βιασμούς, εξευτελιστική μεταχείριση και εξαναγκασμό σε πράξεις που η ίδια χαρακτηρίζει απάνθρωπες.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Μπάρνετ ασκούσε έλεγχο στην καθημερινότητά της, επιβάλλοντας κανόνες, περιορισμούς και συμπεριφορές που –όπως αναφέρει– είχαν στόχο την πλήρη υποταγή της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι διατηρεί ακόμη ο πρώην ατζέντης, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Μηνύματα και έγγραφα στη δικογραφία

Στην αγωγή περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από φερόμενες συνομιλίες μέσω WhatsApp, οι οποίες –σύμφωνα με την πλευρά της καταγγέλλουσας– ενισχύουν τους ισχυρισμούς της.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο και αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η πλευρά Μπάρνετ, ωστόσο, αμφισβητεί πλήρως την αξιοπιστία των ισχυρισμών και των στοιχείων που έχουν παρουσιαστεί.

Η εμπλοκή της CAA και η απάντηση

Στην υπόθεση αναφέρεται και η Creative Artists Agency (CAA), μητρική εταιρεία της πρώην εταιρείας του Μπάρνετ.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η ισχύς και η επιρροή του μέσα στον οργανισμό συνέβαλαν στη δημιουργία ενός πλαισίου ατιμωρησίας.

Η CAA αρνείται κάθε εμπλοκή ή γνώση και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε επαγγελματική σχέση με την καταγγέλλουσα, αν και αναγνωρίζει ότι υπήρξε προσωπική σχέση μεταξύ της γυναίκας και του Μπάρνετ.

Νομική μάχη σε δύο χώρες

Παράλληλα με την αγωγή στις ΗΠΑ, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Μπάρνετ υποστηρίζουν ότι τα αμερικανικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία, καθώς –όπως αναφέρουν– η πλειονότητα των επαφών φέρεται να έλαβε χώρα στο Λονδίνο.

Ο Μπάρνετ έχει προσλάβει τον γνωστό Αμερικανό δικηγόρο Μάρτιν Σίνγκερ και δηλώνει βέβαιος ότι θα δικαιωθεί πλήρως.

Από την κορυφή της αγοράς στο επίκεντρο της κρίσης

Το όνομα του Τζόναθαν Μπάρνετ έχει συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με πιο χαρακτηριστική τη μεταγραφή του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2019, μάλιστα, είχε αναδειχθεί από το Forbes ως ο πιο ισχυρός ατζέντης παγκοσμίως.

Σήμερα, ωστόσο, η δημόσια εικόνα του δοκιμάζεται σκληρά, με την υπόθεση να αναμένεται να έχει μακρά δικαστική συνέχεια και σημαντικές επιπτώσεις – ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης.