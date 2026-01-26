Επίσημη η επιστροφή Νίκα στον Λεβαδειακό

Στην ομάδα που τον ανέδειξε γύρισε ο Γιώργος Νίκας. Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26/01) την επανένταξη του 26χρονου μέσου και την «επιστροφή στο σπίτι» έπειτα από τη λύση συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό.

Τη φετινή σεζόν ο Νίκας κατέγραψε μία συμμετοχή στη Stoiximan Super League και 2 στο Κύπελλο Ελλάδας με το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Νίκα. Ο 26χρονος μέσος επιστρέφει στο «σπίτι» του, στην ομάδα μέσα από την οποία αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού κι έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα από τα 18 του χρόνια, μετρώντας συνολικά 140 συμμετοχές (20 γκολ, 6 ασίστ) σε επτά σεζόν στο ενεργητικό του.

