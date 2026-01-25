«Κόλλησε» στο μηδέν με τον Κέρκεζ ο ΠΑΟ

Ο Λαφόν σταμάτησε τον Μίχορλ σε πέναλτι στο 11ο λεπτό, με το τριφύλλι να χάνει την ευκαιρία να πλησιάσει τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση.

Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο απέναντι στον Ατρόμητο και έμεινε τελικά στο 0-0 με τους Περιστεριώτες, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν από νωρίς, όταν στο 11’ κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Λαφόν απέκρουσε την εκτέλεση του Μίχορλ, κρατώντας το μηδέν για το τριφύλλι.

Έτσι, οι πράσινοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να μειώσουν την απόστασή τους στους επτά βαθμούς από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ο οποίος νωρίτερα είχε αναδειχθεί ισόπαλος 2-2 με τον Άρη στο Κλ. Βικελίδης.

Επόμενη αγωνιστική για τους πράσινους στη Stoiximan Super League είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά (01/02, 17:30), ενώ στο Europa League αγωνίζονται κόντρα στη Ρόμα (29/01, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης. Αντίστοιχα, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Περιστέρι (31/01, 18:00).

Ο αγώνας

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Φερεντσβάρος για το Europa League, θέλοντας να ξεκουράσει ορισμένους παίκτες μετά το ματς της Πέμπτης (22/01).

Το σύστημα που επέλεξε ο Ισπανός τεχνικός ήταν το 4-4-2, με τους Τεττέη και Παντόβιτς στην κορυφή της επίθεσης, ενώ φανέλα βασικού πήρε για πρώτη φορά στη Stoiximan Super League ο Μπόκος.

Οι Περιστεριώτες είχαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό, όταν ο Γιουμπιτάνα βρήκε με καταπληκτική πάσα τον Μπάκου, ο οποίος βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Λαφόν, αναγκάζοντάς τον να τον ανατρέψει μέσα στην περιοχή.

Ο Μίχορλ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, όμως ο Γάλλος τερματοφύλακας εξιλεώθηκε, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία και κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του, στερώντας παράλληλα το προβάδισμα από τους γηπεδούχους.

Το πρώτο μέρος είχε λίγες φάσεις με τους Περιστεριώτες να έχουν την κατοχή της μπάλας και το τριφύλλι να μην μπορεί να απειλήσει με εξαίρεση μία κεφαλιά του Ίνγκασον, έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα, η οποία πέρασε πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Στο 36ο λεπτό ο Ατρόμητος δημιούργησε ακόμη μία καλή στιγμή, την τρίτη του στο παιχνίδι, όταν ο Τσαντίλας βγήκε από τα πλάγια και επιχείρησε αρχικά το σουτ, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια γύρισε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής του Παναθηναϊκού, ωστόσο το τελείωμα του Γιουμπιτάνα ήταν κακό και κατέληξε άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Μπάκου μέσα από την περιοχή, ύστερα από το κλέψιμο και την πάσα του Μουντές.

Στο δεύτερο μέρος ο Μπενίτεθ έκανε δύο αλλαγές, προκειμένου να αλλάξει η κακή εικόνα της ομάδας του, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Σάντσες και Τσιριβέγια στη θέση των Πάντοβιτς και Μπόκο. Η διάταξη που χρησιμοποίησε στο δεύτερο μέρος ήταν το 4-2-3-1.

Στο 50’ ο Τσιριβέγια βρέθηκε αμαρκάριστος έξω από την περιοχή των γηπεδούχων και επιχείρησε το σουτ, με τον Χουτεσιώτη να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να μπλοκάρει.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ατρόμητος απάντησε άμεσα στην αντεπίθεση, με τον Μπάκου να εκτελεί και τον Λαφόν να αποκρούει με υπερένταση, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Γιουμπιτάνα δεν κατάφερε να βρει επαφή με την μπάλα και να τη στείλει προς την εστία του Γάλλου τερματοφύλακα.

Στο 62ο λεπτό το τριφύλλι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, όταν ο Ανδρέας Τετέη βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής ύστερα από τη σέντρα πάρε-βάλε του Ζαρουρί, όμως η σκαστή κεφαλιά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη.

Ο Ατρόμητος είχε χάσει την ένταση και την επιθετική του ορμή σε σχέση με το πρώτο μέρος, ωστόσο βρέθηκε μία ανάσα από το γκολ στο 70’. Ο Γιουμπιτάνα έφυγε από τα δεξιά και μοίρασε στον Τσούμπερ, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στον Σιώπη και να περνά εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφόν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Πάντοβιτς, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Τεττέη.

ΑΤΡΟΜΗΤOΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Τσιγγάρας, Μιχόρλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσαντίλας

