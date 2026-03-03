«Θέλει πακέτο Τζολάκη-Μουζακίτη η Γιουβέντους - Το πόσο που αξιώνει ο Ολυμπιακός»

Στα… ραντάρ της Γιουβέντους είναι Τζολάκης και Μουζακίτης, όπως αναφέρεται στην Ιταλία. Οι εμφανίσεις των δύο άσων του Ολυμπιακού, που τη φετινή σεζόν αγωνίστηκαν στο υψηλότερο επίπεδο δεν περνάνε… έτσι. Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ, ο Μίρκο Ντι Νατάλε, επισημαίνει ότι η «Γηραιά Κυρία» παρακολουθεί στενά τους δύο παίκτες και μάλιστα τους έχει τσεκάρει πρόσφατα, απέναντι σε Λεβερκούζεν και Πανσερραϊκό.

Για να κάνει δικούς της τους δύο ποδοσφαιριστές, η «Γηραιά Κυρία» θα πρέπει να δώσει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα.

Η Γιουβέντους πιθανόν να χρειαστεί να αποκτήσει έναν βασικό γκολκίπερ, με το μέλλον του Ματία Περίν να χαρακτηρίζεται ως αβέβαιο. Για τον Έλληνα γκολκίπερ ενδιαφέρονται επίσης Νάπολι και Ρόμα, όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ.

sport-fm.gr